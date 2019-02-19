Настроить меню сайта на Битрикс

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В меню "УСЛУГИ" в хедере есть подменю со списком услуг

При нажатии на пункт подменю должна раскрываться окно услуги, как при нажатии на соответствующую иконку.

Так раньше и работало, но сломалось после того как я добавил новые услуги и поменял их порядок.

Нужна помощь в починке.