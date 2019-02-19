Правка сайта интернет-магазина на opencart

Нужно сделать фильтрацию к подкатегориям на платформе opencart Есть список коллекций (подкатегорий), у всех разные характеристики, цвет, поверхность . Нужно сделать на сайте https://tvoyaplitka.com/dlya-vannoj фильтрацию к коллекциям, как на сайте https://mnogoplitki.com/catalog/collections/filter/place-is-f7bc1daf5dd260cfa5e0af6653de654b/apply/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать стр http://shop.elfa.moscow/index.php?route=information/information&information_id=8
- Дать возможность прикреплять к заказу файлы - какие-нибудь документы текстовые и рисунки.
- После отправки заявки нужно, чтобы выскакивало сообщение о том, что форма отправлена и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время
- Убрать позицию F : f=
- Обязательное заполнение всех полей. – показывать цветом, что не заполнено или как-то по-другому, как проще.
- Сделать проверку на правильность заполнения Email и телефона. Если неправильно заполнена форма должна выходить ошибка в том поле, которое неправильно заполнено
- По умолчанию должна стоять галочка «принимаю условия …..»
- или Можно сделать также как на сайтах кухонь – чтобы уходила заявка без галки отмеченной галки «согласия», и если галку поставили, то повторно приходило письмо с текстом – получено согласие?
- Сделать ссылку на текст соглашения. http://elfa.moscow/polzovatelskoe-soglashenie/. Возможно открытие всплывайки?
- Запрос заказать дизайн приходит с Email указанного в форме самим пользователем. И если адрес почты указан с ошибкой, то письмо никуда не уйдет! Надо чтобы заявка приходила с почты [email protected].
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