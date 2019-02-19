Фильтр для опенкарт

Требуется скрипт для обработки картинок. Есть папка внутри которой 500 тыс картинок (в нескольких десятках папках, что бы быстро читалось), нужно собрать мозаику из этих картинок. Размер итоговой картинки задается в настройках(напр.500х900 px). Картинки из ...
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Нужно сделать фильтрацию к подкатегориям на платформе opencart Есть список коллекций (подкатегорий), у всех разные характеристики, цвет, поверхность . Нужно сделать на сайте https://tvoyaplitka.com/dlya-vannoj фильтрацию к коллекциям, как на сайте https://mnogoplitki.com/catalog/collections/filter/place-is-f7bc1daf5dd260cfa5e0af6653de654b/apply/
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