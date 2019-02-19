Фильтр для опенкарт

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок334 просмотра
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Нужно сделать фильтрацию к подкатегориям на платформе opencart Есть список коллекций (подкатегорий), у всех разные характеристики, цвет, поверхность . Нужно сделать на сайте https://tvoyaplitka.com/dlya-vannoj фильтрацию к коллекциям, как на сайте https://mnogoplitki.com/catalog/collections/filter/place-is-f7bc1daf5dd260cfa5e0af6653de654b/apply/

5 лет назад
belo12
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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