Скопировать сайт-калькулятор Tesla

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки152 просмотра
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Добрый день! 

Ищу исполнителя, который сможет скопировать калькулятор Tesla (см. Официальный сайт TESLA-> Кнопка "ORDER NOW") 

Требования к исполнению: 

- Шрифты и верстку оригинальную/максимально близкие 

- Адаптивность сайта (На сайте TESLA основная и мобильная версия различаются) 

- Возможность последующего изменения контента (Текста, изображений, опций) 

- Функционирование калькулятора – подсчет итоговой стоимости 

При отклике укажите пожалуйста: 

- На какой платформе планируется разработка 

- Срок 

- Объективный ценник 

В сети нашли аналогичный код калькулятора от codyhouse (productbuilder), возможно это поможет. 

Будем рады вашим предложениям по реализации!

5 лет назад
Onenya
Анна 
25 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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