Движок OpenCart. Доработки на сайте

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки132 просмотра
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Здравствуйте. Движок OpenCart 

В шапку сайта нужно добавить две кнопки. Кнопка Отправить смету При нажатии должна переходить на отдельную страницу с формой (в форме должна быть строка с загрузкой документа любого формата). 

Подробнее в тз: https://docs.google.com/document/d/1FG1sXJkS8hGxuK5JTRMAtdQCClZhrT38SR3UhZzd_h8/edit?usp=sharing 

OpenCart
5 лет назад
jnetworkmanager
41 годКазахстан
11 лет в сервисе
Был
3 года назад