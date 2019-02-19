Релизовать расчет цены доставки заказа Почтой России

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка135 просмотров
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Необходимо реализовать расчет стоимости доставки заказа Почтой России при оформлении заказа в интернет-магазине.

Магазин реализован на конструкторе Tilda.cc.

В качестве данных для расчета  берутся адрес доставки и вес (габариты заказа).

5 лет назад
roman7000
Роман 
55 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад