Доработки на сайте. Написан на MODX

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки136 просмотров
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Добрый день! 

На сайте необходимо сегодня внести несколько правок. 

Главная задача, это разделить страницу регистрации на 2 отдельные страницы (первая страница заявка, вторая страница "спасибо за регистрацию") с разными url. Сейчас все действия выполняются на одном url. 

Написан на MODX. 

Укажите, пожалуйста, ставку за час.

MODX
5 лет назад
SergeyPorotnikov
Сергей 
32 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад