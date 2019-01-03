Доработки на сайте. Написан на MODX

Переписать оригинальный модуль оплаты для совместимости с virtuemart 1.1.4, Joomla 1.5.22 [url=https://oplata.tinkoff.ru/landing/develop/cms/virtuemart]https://oplata.tinkoff.ru/landing/develop/cms/virt...[/url] Работа производится на тестовом сервере Joomla с тестовым терминалом Тинькофф (который не проверяет IP, referer etc). Модуль должен менять статус соответствующего ...
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Добрый день!
На сайте необходимо сегодня внести несколько правок.
Главная задача, это разделить страницу регистрации на 2 отдельные страницы (первая страница заявка, вторая страница "спасибо за регистрацию") с разными url. Сейчас все действия выполняются на одном url.
Написан на MODX.
Укажите, пожалуйста, ставку за час.
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