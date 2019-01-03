Скрипт для работы с поставщиками

В чем смысл скрипта – у одного товара может быть несколько поставщиков. Необходимо обновлять остатки по каждому и выбирать лучшую цену или наличие.

Скрипт выполняет простую логику, хранит данные о поставщиках для товара и на основании этого формирует минимальную закупочную цену.

Подробное ТЗ во вложении.

От Вас - цена в рублях и сроки.