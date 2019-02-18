Работы по сайту на WordPress

Добрый день Список правок прикрепил. Что выделено зеленым - не нужно делать Постоплата рублями - 4000 руб
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Есть сайт http://inautovolhov.ru/wp-admin Логин: prog Пароль: 5D**pySQTR!Y^%DIo9K!U9a5 На сайте установлен плагин «Обмен данным между WooCommerce и 1С:Предприятием» , который благополучно подхватывает выведенные «ЗначенияРеквизитов» из файла обмена 1С.На данный момент из 1С передали аналоги номенклатуры в атрибут товара «Аналог» на сайте.Задача состоит в следующем:Требуется связать атрибут «Аналог» с карточкой этого аналога товара.Т.е. на странице товара должна быть секция с аналогами этого товара в виде миниатюрных карточек с изображением, наименованием этих аналогов и гиперссылкой на страницу с этим аналогом.На стороне 1С есть два пути вывода аналогов товара.1. Предпочтительный вариант: аналоги товара из 1С в файле обмена группируются в отдельную секцию «Аналоги» и сайте, соответственно должен появится отдельный блок с аналогами. Для этого, как я понимаю, надо менять логику плагина обмена и верстать шаблон с карточкой товара. Структуру файла обмена можно скачать по ссылке https://yadi.sk/d/CNx_vFVvOb5v6w2. Второй вариант уже реализован и выводит на сайт атрибут «Аналог». Правда пока вывели только один из аналогов, а должно быть несколько, но это решается как раз первым вариантом. Файл обмена уже реализованного варианта обмена можно скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/_l-e-Q3rLwgrgQВам требуется проанализировать возможность выполнения этой задачи и, в случае согласия, озвучить требуемое время на её выполнение.
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