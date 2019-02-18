Настроить sphinx

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки119 просмотров
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Нужен профессионал высокого уровня для настройки поиска на проекте.

Имеются проблемы c поиcком определенных словосочетаний.

Настройка wordforms; sphinx conf

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5 лет назад
vnr
48 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
2 года назад