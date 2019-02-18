Парсинг данных с Авито

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок129 просмотров
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Нужно собрать данные с Avito и Cian о сдаваемых в аренду помещениях, 

по категории "недвижимость" – "коммерческая недвижимость". 

Критерии: площадь помещения  от 20 до 55 м2.  

Город: Казань 

Данные необходимо оформить в базу – фото шаблона прикладываем. 

5 лет назад
Saulyak2
Василий 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
24 отзыва
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