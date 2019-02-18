Скопировать сайт с структурой базы данных.

Нужно скопировать сайт, со структурой базы данных и формой регистрации.

Корректная работа формы регистрации и остальных частей сайта обязательна.

Структура сайта так же должна быть сохранена полностью.

Дизайн не так важен сайт будет использован для других целей.

Нужна копия данного сайта с такой же структурой базы данных.

Главное что бы все работало корректно.

Нужна только структура базы данных, клиенты не интересуют.

Главное что бы работала структура базы данных, и функционал.

Отзывы там не особо важны.

Дизайн будет все ровно переделан.

И вообще по другой тематике использован.

Главное создать точную копию базы данных что бы не нарушился функционал.

Бюджет 6000 р.