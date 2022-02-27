3 дня, по отметке времени. Html, Flash, Java, - без валидации. Файл с заданием пришлю на email.
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- $50HTML-верстка6 заявокЗакрыт4 месяца назад
В программах Flash CC и Synfig_StudioFlashАнимация1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Задание для универа. Cоздать в Adobe Flash Professional анимационный ролик по собственному сценарию продолжительностью от 1 до 3-х мин. Подробности в файле.FlashАнимация1 исполнительЗавершен6 месяцев назад
Описание работы: Я ищу разработчика, который может разработать программное обеспечение для перепрошивки USDT. в основной сети (Windows, предпочтительно Windows 10), требования упомянуты ниже, 1) Программное обеспечение может выполнять прошивку USDT, а также USDT можно перевести с одного кошелька на 10 ...FlashBlockchainПрикладное ПО1 заявкаЗакрытгод назад
Необходимо скопировать гитарный тюнер с сайта https://tuner-guitar.ru/tuner/ для дальнейшей интеграции на другой домен. Нужно не просто скопировать внешний вид страницы через wget или архиврикс, а полноценно работающий функционал. Работа только через безопасную сделку или ...FlashВеб-программирование3 заявкиЗакрытгод назад
- $200
Т.е. чтобы никто не смог вычитать flash память, не зная пароля. Записывается прошивка во flash память процессора, потом процессор блокируется паролем. В данной серии процессоров эта процедура называется - CensorShip Для более ясного ...FlashАнимация1 заявкаЗакрытгод назад
Разработка flash модели системы кондиционирования истребителя перехватчика ( миг 31) Разработка интерактивной flah модели системы кондиционирования истребителя перехватчика. Нужно создать в macromefia flash mx, с возможностью редактирования. Рассмотрю любые предложения и цену за услугу, спасибо, срок ...FlashАнимациянет заявокЗакрытгод назад
Зробити коротку анімацію без озвучки в українському стилі десь до 1 хв, надіслати роботу і зберігати як файл Macromedia flash 8,щоб можна було здати на перевірку викладачу.FlashАнимация4 заявкиЗакрытгод назад
Требуется восстановить работу онлайн игры. Описание: Нужен опытный Flash программист, который может читать чужой код и имеет знания Action Script. Также потребуется знание Flash Develop, PHP, Java Script. Задача проекта состоит в том чтобы восстановить утраченные и ...Разработка игр2 заявкиЗакрытгод назад
Требуется восстановить работу онлайн игры. Описание: Нужен опытный Flash программист, который может читать чужой код и имеет знания Action Script. Также потребуется знание Flash Develop, PHP, Java Script. Задача проекта состоит в том чтобы восстановить утраченные и ...Разработка игр2 заявкиЗакрытгод назад
Нужно сократить ссылку на товар и категорию. Сейчас ссылка выглядит вот так Категория https://plexsupply.net/index.php/catalog/category/view/s/flash-cards/id/1166/ Товар https://plexsupply.net/index.php/catalog/product/view/id/71595/s/math-power-pack-t23904/category/1166/ Нужно что бы выглядела https://plexsupply.net/category/flash-cards/ https://plexsupply.net/product/math-power-pack-t23904/MagentoFlashВеб-программирование5 заявокЗакрытгод назад
Написать программы на action script в Macromedia Flash professional 8 . В прикрепленных файлах описание работ.FlashВеб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Необходимо создать цветные короткие анимационные 2D-ролики с озвучкой в стиле flash-анимации (с предоставлением раскадровки) для "оживления" отрисованного детского комикса. 1 комикс по объему - 2 страницы А5 формата. Обязательно кидайте в личку примеры своих работ в области ...FlashАнимация3 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день! Необходимо разработать рекламный баннер для размещения на сайте. В формате gif или flashFlashБаннер для сайтаБаннеры17 заявокЗакрыт2 года назад
Требуется восстановить работу онлайн игры.Описание:Нужен опытный Flash программист, который может читать чужой код и имеет знания Action Script. Также потребуется знание Flash Develop, PHP, Java Script.Задача проекта состоит в том чтобы восстановить утраченные и повреждённые ...Разработка игрнет заявокЗакрыт2 года назад
Есть пример, это текстовая игра по типу презентации с минимальной анимацией, он написан на flash, нужно немного переделать и кое что добавить, но точно это будет уже не flash , потому что нужно что бы ...FlashРазработка игр1 заявкаЗакрыт2 года назад
Небольшой интерактивный ролик на flash, нужно переделать на HTML5, не просто как видео, а с сохранением интерактивности и клавиш управления. В приложении 3 фрагмента.HTMLFlashАнимациянет заявокЗакрыт2 года назад
Есть старая анимация слайдера на Flash, надо переделать ее на HTML (JS) Вот ссылка на анимацию http://download.alesko.eu/divers/philosophe.swf Иногда браузер блокирует доступ к swf файлу вот ссылка на него же в архиве http://download.alesko.eu/divers/philosophe.zip Все тексты и картинки есть отдельно. Справа ...JavascriptHTMLFlashHTML-верстка1 исполнительЗавершен2 года назад
1+1=? Есть сайт chempartners.ru, необходимо: 1. Обновить платформу (она уже несколько лет не обновляется) и проверить работоспособность после этого 2. Заменить flash на страницах на что-то новее (он не поддерживается уже давно) 3. Проверить на битые ссылки, скорость загрузки, ...БитриксFlash1С-БитриксТестирование сайтов8 заявокЗакрыт2 года назад
- $500
Необходимо выполнить перевод игры с Flash на HTML5 . Исходники скину по запросу. Указывайте свой телеграм.HTMLFlashРазработка игр1 исполнительЗавершен2 года назад