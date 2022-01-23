Нужно восстановить работу онлайн-игры

Требуется восстановить работу онлайн игры.Описание:Нужен опытный Flash программист, который может читать чужой код и имеет знания Action Script. Также потребуется знание Flash Develop, PHP, Java Script.Задача проекта состоит в том чтобы восстановить утраченные и повреждённые файлы которые были на движке flash. Основная задача состоит в том чтобы запустить работу программы (игры), чтобы она работала на Flash движке. Оплату и все подробности уточним в лс.