Ищется программист Unity C#

Доброго времени суток. Ищу программиста на Unity для выполнения проектной работы. Необходимо написать клиент-серверную часть для карточной онлайновой игры про вторую мировую войну. Поскольку проект разрабатываю самостоятельно и стороннего финансирования нет, то оплата будет небольшая (во всяком случае на данном этапе разработки), по договоренности. Надеюсь найти соратника, которому действительно понравится проект и который захочет стать частью команды разработки.

О предстоящей работе:

На данный момент нужен только сам "каркас" клиента, сервера и взаимодействия между ними. В дальнейшем может понадобится расширение/добавлений каких-то функций, механик. При этом уже есть часть кода, который необходимо проанализирвать и либо дополнять его, либо написать заново.

О требованиях:

Из требований нужно знать сам движок, язык C# и Mirror Networking... и еще желательно SQLite хоть немножко, но это не критично.