Разработка копии игры на Unity

Разработка игрЗакрыт7 заявок696 просмотров
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Ищем команду разработчиков на Unity для создания игры подобной "The Ants - Underground Kingdom"

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.star.union.planetant

Начать с базовых модулей:

User

Base

Map

Units

и взаимодействие между ними.

Проект долгосрочный. Мы ищем профессионалов которые гордятся своими достижениями.

Обязательные требования

Профессионализм!

Уважение к своему труду.

Энтузиазм к разработке элегантных решений.

Желание работать с удовольствием.[/table]

Unity
2 года назад
saravara
Иван 
50 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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