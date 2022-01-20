Разработка копии игры на Unity

Необходимо разработать не сложную мобильную игру под ключ, ищу достаточно опытного специалиста на юнити. С кейсами. Пишите, скидывайте работы, а я скину Техническое задание. Обязателен опыт работы с мультиплеером. Дизайн предоставлю.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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Ищем команду разработчиков на Unity для создания игры подобной "The Ants - Underground Kingdom"
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.star.union.planetant
Начать с базовых модулей:
User
Base
Map
Units
и взаимодействие между ними.
Проект долгосрочный. Мы ищем профессионалов которые гордятся своими достижениями.
Обязательные требования
Профессионализм!
Уважение к своему труду.
Энтузиазм к разработке элегантных решений.
Желание работать с удовольствием.[/table]
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