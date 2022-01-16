Разработка мобильной игры на Unity

Здравствуйте.Требуется специалист по Unity для разработки игры под мобильные платформы. Рассматриваю как индивидуальных разработчиков так и команды, так же студии с адекватным прайсом и сроками. От вас желание работать, развиваться и любовь к играм.Цену и сроки не знаю, поэтому хотелось бы обсудить с вами лично.