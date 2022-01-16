Игрушка для смартфона

Здравствуйте, ищу фрилансера(партнера), который сделает игрушку под ключ с запуском на google play, позже возможно на apple, и позже возможно на HTML.

Обладаю бюджетом в 500 USD.

Нужен партнер, который разработает дизайн и саму игрушку. Готов взять в долю со следующими будущими условиями - 20% от чистого заработка (если он будет :) ), оплата будущих дополнений не ниже рыночной цены.

Тех условие готово на 95%. Прикрепляю к письму.