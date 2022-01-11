Дизайн лендинга

Добрый день!

Необходимо нарисовать лендинг для инвестиционного клуба (не скам, не пирамида и тд). Основные механики клуба связанны с инвестициями в крипте, с привязкой к nft персонажам. Вся логика работы клуба представлена в виде игры с проработанной «историей». Историю скину, как начнем работать.

Во вложении можно посмотреть прототип необходимого лендинга.

Если коротко по блокам:

1. Главный экран. Блок с призывом/слоганом. Необходим яркий/интересный фон, возможно, также следует разместить на нем главных персонажей NFT игры, петуха и ворона (скину картинки, как начнем работу).

2. История игры. Блок состоит из двух частей - текстовая, где будет выложена «история» игры и изображение главного персонажа игры. Под текстовую часть игры необходимо предусмотреть вариант, при котором на экране будет урезанная часть истории, а , например, при нажатии кнопки «подробнее» новым окном/модалкой и тп будет открываться подробная, длинная история.

3. Уровни и роли. У участников клуба/ игры - 3 уровня, у каждого уровня есть название, иконка, подробное описание. Кнопка «вступить» в каждом уровне, при нажатии - модалка с текстом/кнопкой. Можно попробовать сделать этот блок в виде таблицы.

4. Как работает игра. Блок в виде схемы основной фин.модели + подробного описания (можно также выводить частично/подробно). Схему не получится сильно упростить, однако необходимо оформить по геометрии/цветам в одном стиле с дизайном лендинга.

5. Обратная связь. Ссылка на тг под кнопку.

6. Футер. Ссылки на тг/почта/inst и подкасты отдельно (я.музыка, apple и spotify) Важно, что прототип отображает необходимые блоки, однако такая структура/расположение инфы/контента внутри блоков - необязательна, нужно смотреть, как будет лучше по дизайну. Необходим десктоп + Мобайл. Дизайн нужен современный, в мультяшном/анимационном/игровом стиле, с яркими цветами (можно использовать те, которые используются в персонажах, например, ﻿#652E8F #FDB528 #D2085B #69C9C #FFFE34 ).

по референсам:

1) по структуре очень нравится, как сделан лендос https://n26.com/en-eu , но тут именно отличная блочная структура с отличным отображением нужной полезной информации. по визуалу он конечно скучный немного для нашей истории.

2) https://www.cyberpunk.net/us/ru/ нравится по визуалу, геометрии, интерсными фонами, яркий игровой сайт. понятно, что там много картинок из игры, которые его неплохо выделяют, у нас пока не так много персонажей, но там также интересный фон, хотелось бы чего-то похожего.

еще по лендингу - у нас сейчас по сути на на нем стоит задача не ПРОДАТЬ, а ПРОИНФОРМИРОВАТЬ, рассказать про наш монопродукт, как раз вот по истории, уровням и схеме.