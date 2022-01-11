Корректировка игры, написанной на ассемблере

Есть задача из простых купленных Low Poly моделей составить сцену (анимация персонажей уже сделана), сделать фрагмент простого игрового процесса (персонаж перемещается по улице, подходит к предметам). Я новичок в Unity и мне нужна online консультация по ...
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Добрый день! Есть старая 2D-стратегия, написанная (скорее всего) на Ассемблере. В игре на некоторых уровнях есть глюк - при выполнении всех задач в миссии
не объявлялась победа и игра не переходила на другой уровень. Нужно
решить эту проблему наиболее простым способом, например, вставить в код
игры пункт. что при нажатии определенной комбинации клавиш, объявляется
победа на уровне.
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