Корректировка игры, написанной на ассемблере

Добрый день! Есть старая 2D-стратегия, написанная (скорее всего) на Ассемблере. В игре на некоторых уровнях есть глюк - при выполнении всех задач в миссии

не объявлялась победа и игра не переходила на другой уровень. Нужно

решить эту проблему наиболее простым способом, например, вставить в код

игры пункт. что при нажатии определенной комбинации клавиш, объявляется

победа на уровне.