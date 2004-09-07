Написать на языке Ассемблер и отладить три программы, содержащие процедуру. Программы различаются между собой способом передачи параметров в процедуру и типом процедуры: Программа 1. Передача параметров через регистр. Тип процедуры – ...
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- AssemblerКонтрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт19 дней назад
Выполнить лабораторные работы на языке ассемблерAssemblerЛабораторные работы2 заявкиЗакрыт21 день назад
ТестAssemblerТестирование ПО2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Написать простой код на языке ассемблера для автоматизированной и ручной работы светофора, с таймером для пешеходов с инцикацией от 0 до 9 на Atmega128AssemblerСистемное программирование2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Написать курсовую на тему: Современные беспроводные способы обмена данными. Проектирование драйвера взаимодействия с микросхемой беспроводного приемо-передатчика NRF24L01 на языке ассемблера процессора Atmega16. Необходимо написать: - Введение - Описание Atmega16 и NRF24L01 (технические характеристики и особенности, только расписанные более ...AssemblerРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
Из прикреплённого файла сделать практическую 3(ассемблер), внутри есть задания. Выполнить все. Так же есть задания связанные с практической 2. Нужно их тоже выполнить. Для практ 3 уже есть готовая схема в logisim. Всё вышлю. В ...AssemblerПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
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Необходимо написать процедуру на Fasm, которая будет вызываться из visual studio C++. Процедура должна получать делимое и делитель (в двоичной форме), в процессе работы получать частное и остаток. Под словом многобитные подразумеваю 32 бит или более.AssemblerСистемное программирование2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Потрібно створити калькулятор на assembler, який буде виконувати основні функції.AssemblerСистемное программирование1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
Добрий день, потрібно написати програму по невеликій обробці фото, обертанню, накладанню кольорів на Assembler. Можливо додати ще декілька функцій, не дуже складних.AssemblerЗакрыт6 месяцев назад
Нужно написать программу на языке assembler. Тему и работу скину ( есть код просто надо переделать и сделать готовую рабочую программу).AssemblerЗакрыт6 месяцев назад
Нужно написать две программы с функциями и сегментами. Задачи для констант, без ввода и вывода на экран. 1. Решить пример 15/D*A-B/A+B. 2. Найти количество элементов не менее данногоAssemblerПрикладное ПО2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Писать нужно вот в этом эмуляторе: http://schweigi.github.io/assembler-simulator/index.html [list=1][*]Определить два слова и вывести на дисплей то, что начинается с буквы "A. [*]Создать массив длиной 5 элементов, содержащих случайные числа. Найти в массиве самый маленький парный элемент. Вывести на экран ...AssemblerКонтрольные, Задачи и Тесты1 заявкаЗакрыт7 месяцев назад
Спроектировать счетчик на основе любого микропроцессора или микроконтроллера, реализующий последовательность состояний, заданную в условии домашнего задания №1: 1. Выбрать процессор; 2. Составить принципиальную схему устройства на основе выбранного процессора; 3. Разработать алгоритм программы, выполняющей ожидание и прием синхроимпульса, ...AssemblerЗакрыт7 месяцев назад
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Скопировать содержимое файла №1 в файл №2, за исключением строки заданной пользователем с клавиатуры. Имена диска (-ов), подкаталога (-ов), содержащих файлы и имена файлов задает пользователь с клавиатуры.AssemblerЛабораторные работы2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
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Приложение от 1 до 1000 четные цифры ассемблер. Нужно чтобы все четные числа выводились в консоль.AssemblerКонтрольные, Задачи и Тесты1 исполнительЗакрыт8 месяцев назад
Написать программу которая из 1000 чисел выбирает четные числа на АссемблереAssemblerЗакрыт9 месяцев назад
[b]Добрый день, Господа![/b] Требуется опытный знаток C/C++/ассемблер, умение работать с инструментами для обратной разработки. Имеется техническое задание для обратной разработки программы на C/C++ и деассемблирования. Имеется программа, которая используется в пентесте красной команды. На данном этапе синяя команда ...AssemblerПрикладное ПО1 исполнительЗавершен9 месяцев назад
Написать программу, которая сортирует главную диагональ матрицы (исходная матрица задается в коде таким образом: .data matrix db 8, 6, 3, 4, 5, 2, 9, 8, 7 n equ 3) ...AssemblerЗакрыт8 месяцев назад
Реализовать в Proteus на базе микроконтроллера PIC12F675/PIC12F1822/PIC12LF1840 кодовый замок с двухфакторной аутентификацией. (Ввод данных осуществляется через виртуальный терминал по протоколу UART,в качестве первого аутентификатора выступает IButton,в качестве второго аутентификатора выступает 4-х значный PIN-код).Код для PIC ...AssemblerПрикладное ПОнет заявокЗакрытгод назад
Сформировать ШИМ-сигнал частотой 50 Гц для управления сервоприводом. Длительность уровня 1 задается входным кодом, считываемым с порта А. Обновление каждую мс. Выходной контакт выбрать самостоятельно.AssemblerЗакрытгод назад