Из прикреплённого файла сделать практическую 3(ассемблер), внутри есть задания. Выполнить все. Так же есть задания связанные с практической 2. Нужно их тоже выполнить. Для практ 3 уже есть готовая схема в logisim. Всё вышлю. В ...