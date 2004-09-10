Написать программу на Assembler

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт1 заявка21 просмотр
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Написать на языке Ассемблер и отладить три программы, содержащие процедуру.

Программы различаются между собой способом передачи параметров в

процедуру и типом процедуры:

Программа 1. Передача параметров через регистр. Тип процедуры –

дальний.

Программа 2. Передача параметров через глобальные переменные. Тип

процедуры – дальний.

Программа 3. Передача параметров через стек. Тип процедуры –

ближний.

В программе предусмотреть ввод данных в соответствии с заданием,передачу этих данных в процедуру заданного типа с использованием соответствующего способа передачи параметров и

необходимые в соответствии с вариантом вычисления в теле процедуры.

Программа должна содержать комментарии для каждой команды.

Задание:
Ввести два 16-битовых целых числа А и В. Вычислить значение

выражения: А^3 - В^2

месяц назад
guest_1700389804270
Казахстан
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месяц назад