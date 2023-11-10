Программная оболочка для управления программной частью интерактивного

Системное программированиеЗакрыт1 заявка16 просмотров
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Основная задача программной оболочки - адаптивное использование заранее выбранных приложений/программ, повышение безопасности работы с ними и предотвращение случайных жестов пользователя, которые могут навредить корректной работе оборудования.
Обязательные функциональные требования указаны в прикреплённом файле.

месяц назад
vadimivanov87a
Вадим Иванов 
36 летБеларусь
месяц в сервисе
Был
месяц назад
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