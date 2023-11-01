Создание сканера уязвимостей

$500
Системное программированиеЗакрыт5 заявок163 просмотра
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Нужна помощь в разработке веб сканера узвимостей.

1)Проанализировать существующие сканеры(опен сорс)

2)Протестировать их.Выделить плюсы и минусы

3)Написать свой сканер

2 месяца назад
guest_1698835373218
2 месяца в сервисе
Был
месяц назад