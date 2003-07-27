Yolo DeepSort

Если учитывать что на здесь, кроме школьников умеющих делать только странички на html других нет, попробую попросить не напрягаться тех, кто не знает о чем речь. Тем более не писать, я знаю, дай денег наперед, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Помочь разобраться с YoloV8 и DeepSort
Написать скрипт на Python выполняющий след функции:
определяет людей на потоке видео
присваивает ID каждому человеку
(можно использовать готовый скрипт, только помогите его запустить)
Так же хочется понимать какие мощности нужны вообще для такой работы (почти полный ноль в этом деле ).
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