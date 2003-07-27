Yolo DeepSort

Системное программированиеЗакрыт3 заявки143 просмотра
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Помочь разобраться с YoloV8 и DeepSort

Написать скрипт на Python выполняющий след функции:

  • определяет людей на потоке видео

  • присваивает ID каждому человеку

(можно использовать готовый скрипт, только помогите его запустить)

Так же хочется понимать какие мощности нужны вообще для такой работы (почти полный ноль в этом деле ).

2 месяца назад
guest_16636847674056
Россия
год в сервисе
Был
2 месяца назад