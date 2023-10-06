Нужна написать курсовую по теме Алгоритм А язык node.js, сроки 3-4 дня, есть план работы и метод рекомендации
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Онлайн-магазин по продаже одежды
На нем будет присутствовать ИИ по генерации образов
Генератор в котором будут прописаны образы которые должны состоят
Из определенных элементов гардероба
Например летний образ это футболка, шорты и кеды
Парсер собрал базу данных и генератор на основе этой базы данных создает образы сочетая в разные футболки, шорты и кеды
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