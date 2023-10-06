Gpu pyton3 script

Системное программированиеЗакрыт2 заявки11 просмотров
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Есть скрипт написанный на питоне, нужно переделать его под работу на нескольких GPU.

3 месяца назад
guest_16965755009068
Австрия
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Andry777474
Андрей 
33 годаИндонезия
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
$25
1 день