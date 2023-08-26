Интеграция сайта React JS c Смарт Контрактом Blockchain

Здравствуйте. Нужна интеграция смарт-контракта с сайтом. Все функции в контракте уже реализованы (6 штук), какая функция за какую отвечает скажем.

Часть работы из ТЗ реализована, а именно готовый фронтенд на react, нужно интегрировать с контрактом, возможно нужен Node JS. Использовать библиотеки по ссылке:

https://app.skiff.com/docs/410c373b-7c08-4475-83f3-438eb37492fb#UAACqmwQ5zv8NhQzU3xCwoDgiPJMULxmH7ckQ20Bo68%3D