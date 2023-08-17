Написать сетевой драйвер под Linux

Системное программированиеЗакрыт3 заявки37 просмотров
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Необходимо написать драйвер под линукс, который будет создавать нужное вайфай-окружение. Т. е. на системном уровне убирать определённые видимые wifi-сети (чтобы их нигде не было видно в системе). Оставляя при этом не тронутыми сети "из вайтлиста" (нужные).

Исполнителю, кто это реализует, заданием с ещё один таким же бюджетом будет адаптировать это под андроид (с рутом).

Linux
4 месяца назад
guest_16897749146071
Сингапур
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Выбранный исполнитель
padinitz
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