Fenryr

Замура Виктор Fenryr

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Прикладное, систем. ,веб . программирование. Icq:399722458 Skype: Fenryr32

Отзывы заказчиков

takoe
43 года
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Программа автоматического размещения объявлений-2
Все отлично
спасибо
Ответный отзыв
botmaster
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
$65
10 баллов
14 лет назад
Написать на Delphi аналог небольшой Java-процедуры
DelphiJava
Все хорошо, работа выполнена грамотно, и даже больше чем изначально требовалось, за что отдельная благодарность
Очень доволен сотрудничеством. За быстрое исполнение получил также бонус. Всем советую при работе с данным заказчиком работать быстро и качественно. Спасибо.
Ответный отзыв
Harvester
Илья 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Авторегистратор
Все на высшем уровне. Все что требовалось выполнено на 100% в кротчайшие сроки. Буду и дальше обращаться к Виктору.
Доволен сотрудничеством с данным заказчиком.
Ответный отзыв
tradingobjects
Дмитрий 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов
$60
10 баллов
14 лет назад
Парсинг известного сервиса машинного перевода
Человек уточнил задание, назвал срок и стоимость, а затем просто прислал результат работы, полностью соответствующий моим ожиданиям! Я очень доволен, спасибо!
Доволен сотрудничеством! очень четкие требования и своевременная оплата.
Ответный отзыв
dklim777
Дмитрий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$30
10 баллов
14 лет назад
Многопоточный прокси
Работа выполнена качественно и в срок. Спасибо
Доволен сотрудничеством. Человек относится с пониманием.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Прикладное ПО
32 отзыва(-1)
от $20
от 1 дня
#25
Веб-программирование
28 отзывов(-1)
от $20
от 1 дня
#180
Системное программирование
7 отзывов
от $30
от 1 дня
#3
Базы данных
2 отзыва
от $30
#36