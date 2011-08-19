Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
Ответный отзыв
спасибо
$65
10 баллов
14 лет назад
DelphiJava
Все хорошо, работа выполнена грамотно, и даже больше чем изначально требовалось, за что отдельная благодарность
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством. За быстрое исполнение получил также бонус. Всем советую при работе с данным заказчиком работать быстро и качественно. Спасибо.
$100
10 баллов
14 лет назад
Все на высшем уровне. Все что требовалось выполнено на 100% в кротчайшие сроки. Буду и дальше обращаться к Виктору.
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством с данным заказчиком.
$60
10 баллов
14 лет назад
Человек уточнил задание, назвал срок и стоимость, а затем просто прислал результат работы, полностью соответствующий моим ожиданиям! Я очень доволен, спасибо!
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством! очень четкие требования и своевременная оплата.
$30
10 баллов
14 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок. Спасибо
Ответный отзыв
Доволен сотрудничеством. Человек относится с пониманием.
Прикладное ПО
32 отзыва(-1)
от $20
от 1 дня
#25
Веб-программирование
28 отзывов(-1)
от $20
от 1 дня
#180
Системное программирование
7 отзывов
от $30
от 1 дня
#3
Базы данных
2 отзыва
от $30
#36