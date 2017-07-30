DevOps ( Advanced System Administrator)
Обеспечиваю комплексное решение IT-задач для системного администрирования, применяя свой професиальный опыт, навыки и знания.
* Настройка Linux и сопутствующих сервисов ( firewall, mail, dns, routing, web, mysql, php , nginx etc.)
* Разворачивание и поддержка СI ( Jenkins, Travis-CI)
* Опыт работы с системами виртуализации ( Hyper-V, VMWare, KVM, Proxmox )
* Опыт работы с Docker, LXC контейнерами
* Системы конфигурации - puppet, ansible
* Asterisk - настройкиа и решение проблем
* Защита серверов от атак, взломов, решение проблем с вирусами на сайтах.
* Интеграция систем аккаунтинга, VPN
* Настройка и обслуживание VPS, VDS, dedicated, colocation серверов.
* Облсуживание вашего сайта, настройка безопаности
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ТОП-20— Системное администрирование
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Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
5 лет назад
Работа сделана быстро и качественно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Налаштування віртуалізації - один з найулюбленіших проектів. Зробили все швидко, та так як було зручно клієнту. Дуже сподобалося працювати
$500
10 баллов
5 лет назад
Рекомендую к сотрудничеству. Задачи были выполнены максимально быстро и качественно. Продолжим сотрудничество по другим задачам.
Ответный отзыв
Все було чудово. Оплата в строк, цікаві задачі, та правильно виставлені строки виконання допомогли виконати проект з радістю та легкістю :) Всім раджу таких замовників
$50
10 баллов
8 лет назад
WordPress
Отличный исполнитель ! Решили поставленные задачи, получили нужные и дельные советы . Продолжаем сотрудничество на постоянной основе. Однозначно рекомендую
Ответный отзыв
Отлично поработали )
$25
10 баллов
8 лет назад
Грамотный специалист, всегда находится на связи. Доходчивые и содержательные консультации. В кратчайшие сроки установил и настроил необходимое программное обеспечение. Также договорились об ежемесячном обслуживании сервера, будем сотрудничать и дальше. Настоятельно рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четко составленное ТЗ, интересные задачи, и оплата всегда в срок. Советую к долгосрочному сотрудничеству.
$30
10 баллов
8 лет назад
Сделал все быстро и качественно. Планирую и дальше сотрудничать.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Быстро согласовали ТЗ. После выполнения задачи - оплатил, без каких-либо задержек. Побольше бы таких ответственных заказчиков. Спасибо за работу, буду рад поработать с Вами еще.
Системное администрирование
50 отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
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