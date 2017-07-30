Грамотный специалист, всегда находится на связи. Доходчивые и содержательные консультации. В кратчайшие сроки установил и настроил необходимое программное обеспечение. Также договорились об ежемесячном обслуживании сервера, будем сотрудничать и дальше. Настоятельно рекомендую.