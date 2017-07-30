retraut

Ян retraut

 
35 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
DevOps ( Advanced System Administrator)

Обеспечиваю комплексное решение IT-задач для системного администрирования, применяя свой професиальный опыт, навыки и знания.

* Настройка Linux и сопутствующих сервисов ( firewall, mail, dns, routing, web, mysql, php , nginx etc.)

* Разворачивание и поддержка СI ( Jenkins, Travis-CI)

* Опыт работы с системами виртуализации ( Hyper-V, VMWare, KVM, Proxmox )

* Опыт работы с Docker, LXC контейнерами

* Системы конфигурации - puppet, ansible

* Asterisk - настройкиа и решение проблем

* Защита серверов от атак, взломов, решение проблем с вирусами на сайтах.

* Интеграция систем аккаунтинга, VPN

* Настройка и обслуживание VPS, VDS, dedicated, colocation серверов.

* Облсуживание вашего сайта, настройка безопаности

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ТОП-20
Системное администрирование

Портфолио

Отзывы заказчиков

tritlex
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$150
10 баллов
5 лет назад
НастроитьVPS на VDS
Работа сделана быстро и качественно рекомендую к сотрудничеству!
Налаштування віртуалізації - один з найулюбленіших проектів. Зробили все швидко, та так як було зручно клієнту. Дуже сподобалося працювати
Ответный отзыв
tritlex
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$500
10 баллов
5 лет назад
Настроить стартовую инфраструктура для компании
Рекомендую к сотрудничеству. Задачи были выполнены максимально быстро и качественно. Продолжим сотрудничество по другим задачам.
Все було чудово. Оплата в строк, цікаві задачі, та правильно виставлені строки виконання допомогли виконати проект з радістю та легкістю :) Всім раджу таких замовників
Ответный отзыв
aleus
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Настроить сайты на digital ocean
WordPress
Отличный исполнитель ! Решили поставленные задачи, получили нужные и дельные советы . Продолжаем сотрудничество на постоянной основе. Однозначно рекомендую
Отлично поработали )
Ответный отзыв
n1c3
39 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$25
10 баллов
8 лет назад
Установить и настроить голосовой чат TeamSpeak3 на сервере VPS
Грамотный специалист, всегда находится на связи. Доходчивые и содержательные консультации. В кратчайшие сроки установил и настроил необходимое программное обеспечение. Также договорились об ежемесячном обслуживании сервера, будем сотрудничать и дальше. Настоятельно рекомендую.
Отличный заказчик! Четко составленное ТЗ, интересные задачи, и оплата всегда в срок. Советую к долгосрочному сотрудничеству.
Ответный отзыв
Zem_op_1
Михаил 
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Анализ логов сайта (нагрузка)
Сделал все быстро и качественно. Планирую и дальше сотрудничать.
Отличный заказчик. Быстро согласовали ТЗ. После выполнения задачи - оплатил, без каких-либо задержек. Побольше бы таких ответственных заказчиков. Спасибо за работу, буду рад поработать с Вами еще.
Ответный отзыв
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Системное администрирование
50 отзывов
$10/час
от $20от 1 дня
#18