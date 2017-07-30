Zem_op_1

Михаил Земин Zem_op_1

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
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$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
retraut
Ян 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
6 лет назад
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Отличный заказчик. Быстро согласовали ТЗ. После выполнения задачи - оплатил, без каких-либо задержек. Побольше бы таких ответственных заказчиков. Спасибо за работу, буду рад поработать с Вами еще.
Сделал все быстро и качественно. Планирую и дальше сотрудничать.
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