$10
Тематика - женские прически, стрижки, уход и т. д. Только для тех, кому интересна данная тема или хорошо в ней разбирается! Более подробно - в ЛС.
Наполнение сайтов12 заявок
Закрыт
6 лет назад
Тематика - женские прически, стрижки, уход и т. д. Только для тех, кому интересна данная тема или хорошо в ней разбирается! Более подробно - в ЛС.
Собрать профили людей в VK с определенной прической
Необходимо проанализировать логи сайта (предоставлю), анализатором или в ручную (не суть), нескольких сайтов за 2 дня с итоговым предоставлением отчета/скрина бота/ов, ip и т.д., оказывающих чрезмерную нагрузку на сайт.