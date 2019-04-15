VIPSTUDIO

Артем VIPSTUDIO

 
37 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
3 дня назад
ООО «ВИАЙПИСТУДИО» предлагает услуги по созданию и поддержке веб-сайтов.

ООО «ВИАЙПИСТУДИО» предлагает услуги по созданию и поддержке веб-сайтов.

В команде 3 программиста и 1 дизайнер. Опыт работы специалистов 10 лет. Компания действует 5 лет.

Предоплата - 50%.

Разрабатываем сайты любой сложности, в том числе:

-Сайты визитки

-Интернет магазины

-Информационные порталы

-Социальные сети

-Сайты знакомств

-Сайты каталоги

-Различные веб-сервисы

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Отзывы заказчиков

kirillwork
Кирилл 
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 отзывов(-1)
$15
10 баллов
6 лет назад
После переноса сайта на WP работает только главная страница
WordPress
Артем быстро разобрался в проблеме и исправил ошибку в минимальные сроки. Рекомендую!
Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Спасибо.
Ответный отзыв
xilgiz
Илгиз 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Поставить рекапчу на формы сайта на Битриксе
Сделал все быстро и четко
Спасибо за интересный проект. Было легко и приятно работать. Спасибо.
Ответный отзыв
irbol
Олег 
52 года
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Поменять капчу и изменить форму письма с обратной связи сайт на html
HTML
Сотрудничеством очень довольны, все было сделано быстро, качественно, согласно ТЗ. Смело рекомендуем.
Интересный проект, было легко и приятно работать. Четкая постановка задачи, постоянная связь и моментальная оплата. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
wx_
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Перенести вордпресс на другой хостинг
WordPress
Быстрое выполнение заказа, высокая компетенция. Все сделано без лишних вопросов. Рекомендую!
Приятно было работать с Евгением. Оперативно предоставил всю нужную информацию для работы. Впечатления от сотрудничества остались только позитивные.
Ответный отзыв
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Неполадки в форме обратной связи
Выполнен быстро и без вопросов! Рекомендую!
Четкая постановка задачи и быстрая оплата. Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
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Веб-программирование
45 отзывов
$10/час
от $70от 1 дня
#133
HTML-верстка
19 отзывов
$8/час
от $50от 1 дня
#250
Системы управления (CMS)
17 отзывов
$10/час
от $100от 2 дней
#96
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $50
от 1 дня
#248
Тестирование сайтов
нет отзывов
$8/час
от $50от 1 дня
#436