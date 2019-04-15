ООО «ВИАЙПИСТУДИО» предлагает услуги по созданию и поддержке веб-сайтов.
ООО «ВИАЙПИСТУДИО» предлагает услуги по созданию и поддержке веб-сайтов.
В команде 3 программиста и 1 дизайнер. Опыт работы специалистов 10 лет. Компания действует 5 лет.
Предоплата - 50%.
Разрабатываем сайты любой сложности, в том числе:
-Сайты визитки
-Интернет магазины
-Информационные порталы
-Социальные сети
-Сайты знакомств
-Сайты каталоги
-Различные веб-сервисы
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Портфолио
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- Без названия313 просмотров
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- Без названия272 просмотра
- Без названия241 просмотр
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Артем быстро разобрался в проблеме и исправил ошибку в минимальные сроки. Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Спасибо.
$30
10 баллов
6 лет назад
Сделал все быстро и четко
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект. Было легко и приятно работать. Спасибо.
$20
10 баллов
6 лет назад
HTML
Сотрудничеством очень довольны, все было сделано быстро, качественно, согласно ТЗ. Смело рекомендуем.
Ответный отзыв
Интересный проект, было легко и приятно работать. Четкая постановка задачи, постоянная связь и моментальная оплата. Спасибо за сотрудничество.
$20
10 баллов
6 лет назад
WordPress
Быстрое выполнение заказа, высокая компетенция. Все сделано без лишних вопросов. Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно было работать с Евгением. Оперативно предоставил всю нужную информацию для работы. Впечатления от сотрудничества остались только позитивные.
$15
10 баллов
6 лет назад
Выполнен быстро и без вопросов! Рекомендую!
Ответный отзыв
Четкая постановка задачи и быстрая оплата. Спасибо за сотрудничество.
Веб-программирование
45 отзывов
$10/час
от $70от 1 дня
#133
HTML-верстка
19 отзывов
$8/час
от $50от 1 дня
#250
Системы управления (CMS)
17 отзывов
$10/час
от $100от 2 дней
#96
Наполнение сайтов
2 отзыва
от $50
от 1 дня
#248
Тестирование сайтов
нет отзывов
$8/час
от $50от 1 дня
#436