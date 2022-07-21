Нужно перерисовать логотип в векторе

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок714 просмотров

Есть логотип в формате .JPG (.PNG).

Требуется качественно перерисовать его в векторный формат .AI (Adobe Illustrator).

Подробности в личной переписке.

Оплата по ЯД.

3 года назад
VIPSTUDIO
Артем 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Работа выполнена оперативно и качественно. Спасибо.
Отличный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

Михаил
 
40 лет
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Был
12 минут назад
200 отзывов
3 года назад
#1
Иллюстрации и Рисунки
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3 года назад
roman_loginov
Роман 
26 лет
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