Нарисовать животных

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Закрыт42 заявки796 просмотров

Добрый день, необходимо нарисовать 5 отдельных животных в обычных стоячих позах в мультяшном стиле. Так же нужен будет простой фон - трава, небо.  Форматы png, jpg и исходники. 

Файл с примерным видом животных прикрепил но можно и попроще.

Нужна корова, собака, лошадь, кошка и овца.

3 года назад
Vitalymonk3y
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