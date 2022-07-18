Добрый день, необходимо нарисовать 5 отдельных животных в обычных стоячих позах в мультяшном стиле. Так же нужен будет простой фон - трава, небо. Форматы png, jpg и исходники.

Файл с примерным видом животных прикрепил но можно и попроще.

Нужна корова, собака, лошадь, кошка и овца.