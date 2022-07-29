2D Artist
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Telegram: @andreitm
Я против войны в Украине!
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$10
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Портфолио
- Девушка с оружием44 просмотра
- Оружие28 просмотров
- Девушка на шезлонге (ТЗ)26 просмотров
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- Лаборатория (Blender + Photoshop)17 просмотров
- Баба Яга9 просмотров
- Иллюстрация для приложения.24 просмотра
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
год назад
Робить неймовірні речі. Рекомендую кожному, хто бажає співпрацювати з професіоналом.
Ответный отзыв
Разрабатываем вместе игру, скоро будет игрой месяца на всех сторах и маркетах.