2Danimator

Андрей 2Danimator

 
37 летБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 дня назад
2D Artist

Email: [email protected]

Telegram: @andreitm

недостаточно оценок
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$10
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Отзывы заказчиков
GameDeveloper148
Сергій 
23 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв
$10
10 баллов
год назад
Створити графіку та анімацію для 2д гри
Робить неймовірні речі. Рекомендую кожному, хто бажає співпрацювати з професіоналом.
Разрабатываем вместе игру, скоро будет игрой месяца на всех сторах и маркетах.
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