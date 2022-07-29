Нужно создать иллюстрацию брутального зайца Багз Банни, лежащего на надписи Crypto Banny. Изображение должно включать неоновую надпись, детали с тенью и задний фон. На рисунке должны падать доллары и криптовалютные монеты. Заяц должен выглядеть богато, с украшениями в виде золотой цепи. Обязателен логотип. Возможность заказа дополнительных рисунков в том же стиле.