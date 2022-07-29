Створити графіку та анімацію для 2д гри

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка52 просмотра

Створити графіку та анімацію для 2д гри

3 года назад
GameDeveloper148
Сергій 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

2Danimator
Андрей 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Робить неймовірні речі. Рекомендую кожному, хто бажає співпрацювати з професіоналом.
Разрабатываем вместе игру, скоро будет игрой месяца на всех сторах и маркетах.

Заявки фрилансеров

2Danimator
Андрей 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать брутального зайца Багз Банни

    Нужно создать иллюстрацию брутального зайца Багз Банни, лежащего на надписи Crypto Banny. Изображение должно включать неоновую надпись, детали с тенью и задний фон. На рисунке должны падать доллары и криптовалютные монеты. Заяц должен выглядеть богато, с украшениями в виде золотой цепи. Обязателен логотип. Возможность заказа дополнительных рисунков в том же стиле.

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать иллюстрацию из заготовки (вектор)

    Необходимо создать векторную иллюстрацию на основе предоставленной заготовки. Подробности о проекте будут доступны только кандидатам. Ожидается качественное выполнение работы с учетом всех требований.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Тату эскиз

    Необходимо сформировать тату эскиз из уже готовых элементов. Задание включает в себя компоновку элементов на листе и выполнение нескольких доработок касаемо самих элементов. Основное внимание уделяется гармонии и эстетике готового дизайна.

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Иллюстрации для временных татуировок

    Ищется иллюстратор для создания уникальных иллюстраций для временных татуировок. Необходимо генерировать разнообразные дизайны, подходящие для печати. Работаем над проектом с большим объемом задач, требуется креативный подход и умение создавать привлекательные рисунки.

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    3 года назад