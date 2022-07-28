Багз банни лежит на надписи Crypto Banny(или CRYPTO BANNY)-прикрепил фото-вариант.Надпись из неоновых полос или выглядит как светодиодная лента.Рисунок не должен быть детским, и заяц обязательно должен выглядеть богато и брутально - украшения например в виде золотой цепи помогут в этом думаю.На рисунке должны быть тени и должен быть задний фон. Сверху падают доллары и монеты (биткоин, эфириум, солана, XRP). Также обязательно нужно логотип вставить в картинку(скину фото)Чья работа понравится закажу в том же стиле ещё несколько рисунок(5-6штук без заднего фона, только другая позиция зайца)