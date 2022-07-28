Нарисовать брутального зайца Багз Банни

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Закрыт14 заявок457 просмотров

Багз банни лежит на надписи Crypto Banny(или CRYPTO BANNY)-прикрепил фото-вариант.Надпись из неоновых полос или выглядит как светодиодная лента.Рисунок не должен быть детским, и заяц обязательно должен выглядеть богато и брутально - украшения например в виде золотой цепи помогут в этом думаю.На рисунке должны быть тени и должен быть задний фон. Сверху падают доллары и монеты (биткоин, эфириум, солана, XRP). Также обязательно нужно логотип вставить в картинку(скину фото)Чья работа понравится закажу в том же стиле ещё несколько рисунок(5-6штук без заднего фона, только другая позиция зайца)

3 года назад
guest_16590295743495
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