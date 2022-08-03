Ищется дизайнер для создания креативов для Facebook и Instagram. Задача включает разработку иллюстраций по тематике продвижения сайтов и соцсетей. Требуются шаблоны в форматах 1080x1080 и 1920x1080, желательно в смелом и абстрактном стиле. Ожидаются предложения по стоимости.