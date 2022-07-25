Сделать векторный мяч

$9
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт10 заявок658 просмотров

Нужно сделать векторный макет в CorelDRAW мяча который будет во вложении.

С мяча убрать логотип найк, убрать логотип со львом и убрать надпись.

Нужно что бы был просто мяч как на картинке только в векторе.

Но нужно сделать сегодня и как можно быстрее )

CorelDRAW
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