Нужно сделать векторный макет в CorelDRAW мяча который будет во вложении.

С мяча убрать логотип найк, убрать логотип со львом и убрать надпись.

Нужно что бы был просто мяч как на картинке только в векторе.

Но нужно сделать сегодня и как можно быстрее )