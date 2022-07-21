Разработать графику для мобильной игры

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Закрыт12 заявок860 просмотров

Добрый день, уважаемые художники. Требуется разработать графику для мобильной игры.

﻿﻿﻿1. Квадратная клетка игрового поля. 128х128 (Игровое поле состоит из множества клеток, в среднем 10 по горизонтали и 12 по вертикали)

﻿2. Выход (элемент размещается на игровом поле) 128х128

﻿3. Круглый камень (Элемент размещается на игровом поле с возможностью катиться персонажем) 128х128 8 кадров горизонтального вращения камня (анимация: камень катиться вправо или влево) + 8 кадров вертикального вращения камня (анимация: камень катиться вверх или вниз)

﻿4. Персонаж. Вид спереди. 128х128. 8 кадров движения вправо, 8 кадров движения влево, 8 кадров движения вверх, 8 кадров движения вниз.

(Сами анимации создавать ненужно. Кадры нужны отдельными картинками, либо все 8 кадров на одной картинке по порядку анимации (1024x128)

﻿5. Фон для заднего плана игрового поля. 1920х1080

По стилистике требуется что-то в тему прикрепленного файла, но восновном буду полагаться на Ваш вкус.

Жду Ваших откликов с ценой, сроками и ссылками на похожие работы в портфолио.

Зарание спасибо.

С уважением, Дмитрий.

2 года назад
diviator
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