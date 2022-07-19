необходимо создать 60 изображений 10+50

10 изображений Диждеев(DJ)

50 изображений тусовщиков(название условное)

Требования к изображениям: 10 DJ - обязательное присутствуют наушники и

dj пульты . возможно что-то еще на ваш

выбор.

Требования к тусовщикам: 50 т, шарфы.очки,кепки,шляпы,панамки,веера,

футболки,худи, кофты,майки. 40 мужских

образов и 10 женских

10 изображений DJ отличаются по стилю и цветовой гамме от 50 изображений

тусовщиков.

Изображения DJ более стильные, качественные и детализованные.

Каждое изображение отличается каким-то отдельным элементом, но общий стиль един.

Изображения тусовщиков более простые, но при этом они должны выглядеть весело,

с изминкой. При взгляде на изображение

должна возникать улыбка.

Все изображения выполнены по пояс. Цвета на всех

изображенгиях яркие, предпочтительно

неоновые. Цвета зеленые, красные, оранж,

розовый, фиолетовый, зеленый,голубой.

Изображения квадратные или прямоугольные. Минимальное

разрешение 600х600

формат изображений JPG, PNG, GIF, SVG, MP4, WEBM, . Max size: 100

MB

Изображения могут быть анимированные по вашему

желанию.

Если кратко, хочется создать что-то прикольное,

не совсем обычное, то, что можно поставить

на аватар, весёлое и харизматичное.

Для начала работы просим вас прислать ваш

эскиз на почту или на платформу, после

этого будет выбран победитель и дальнейшая

работа будет осуществляться с ним.