Требуется перерисовать логотип из формата JPG или PNG в векторный формат AI. Обеспечить высокое качество изображения. Оплата будет производиться через Яндекс.Деньги.
Создать 60 изображений
необходимо создать 60 изображений 10+50
10 изображений Диждеев(DJ)
50 изображений тусовщиков(название условное)
Требования к изображениям: 10 DJ - обязательное присутствуют наушники и
dj пульты . возможно что-то еще на ваш
выбор.
Требования к тусовщикам: 50 т, шарфы.очки,кепки,шляпы,панамки,веера,
футболки,худи, кофты,майки. 40 мужских
образов и 10 женских
10 изображений DJ отличаются по стилю и цветовой гамме от 50 изображений
тусовщиков.
Изображения DJ более стильные, качественные и детализованные.
Каждое изображение отличается каким-то отдельным элементом, но общий стиль един.
Изображения тусовщиков более простые, но при этом они должны выглядеть весело,
с изминкой. При взгляде на изображение
должна возникать улыбка.
Все изображения выполнены по пояс. Цвета на всех
изображенгиях яркие, предпочтительно
неоновые. Цвета зеленые, красные, оранж,
розовый, фиолетовый, зеленый,голубой.
Изображения квадратные или прямоугольные. Минимальное
разрешение 600х600
формат изображений JPG, PNG, GIF, SVG, MP4, WEBM, . Max size: 100
MB
Изображения могут быть анимированные по вашему
желанию.
Если кратко, хочется создать что-то прикольное,
не совсем обычное, то, что можно поставить
на аватар, весёлое и харизматичное.
Для начала работы просим вас прислать ваш
эскиз на почту или на платформу, после
этого будет выбран победитель и дальнейшая
работа будет осуществляться с ним.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $20Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется создать логотип в минималистичном стиле, изображающий лапку хаски собаки. Ожидается оригинальный и чистый дизайн, подходящий для использования в различных материалах.Иллюстрации и Рисунки63 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется отрисовать в векторе контуры штатов и страны в CorelDRAW. Необходимо использовать сверхтонкий абрис, размер изображения должен составлять 319*200 мм. Надписи и другие детали не требуются.Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать более четкий и детализированный арт на основе текущего исходника. На фоне могут быть дым и огонь, также возможен фотореалистичный коллаж. Срок выполнения — до пятницы 22.07, цена обсуждаемая, возможна разбивка по этапам.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется нарисовать фигуру в AutoCAD с размерами 180x100 см. Итоговый файл должен быть в формате DXF для дальнейшего вырезания на ЧПУ. Обеспечьте точность размеров и готовность к производству.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо создать ряд изображений, используя рандомайзер или генератор. Задача заключается в совмещении цветов, форм и предметов из нескольких исходных картинок. Ожидается качественный результат, который будет отражать элементы всех предоставленных изображений.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать макет хоккейной формы с добавлением иллюстраций партнёров. Важно учесть детали дизайна и гармоничное размещение элементов на форме.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт3 года назад
Задача заключается в создании качественной иллюстрации автомобиля. Ожидается проработка деталей и стильный подход к изображению. Подходите к работе творчески и учитывайте особенности автомобиля.Иллюстрации и Рисунки25 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать 5 отдельных иллюстраций животных: корова, собака, лошадь, кошка и овца в мультяшном стиле. Каждое животное должно быть изображено в обычной стоячей позе на простом фоне с травой и небом. Форматы файлов: png, jpg и исходники. Примерный вид животных можно увидеть в приложенном файле.Иллюстрации и Рисунки42 заявкиЗакрыт3 года назад
Потрібні векторні макети для гравіювання на фотобоксах для волонтерського проєкту. Тематики включають коханим, друзям, мамі, батькові, бабусі, дідусю, патріотичні та інші. Можна використовувати готові ілюстрації. Пропонуйте свою ціну або робіть безкоштовно для участі в проєкті.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт3 года назад