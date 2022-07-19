Требуется создать более четкий и детализированный арт на основе текущего исходника. На фоне могут быть дым и огонь, также возможен фотореалистичный коллаж. Срок выполнения — до пятницы 22.07, цена обсуждаемая, возможна разбивка по этапам.
Отрисовать картинку в Корелдро
нужно отрисовать в векторе контуры штатов и страны, надписи и остальное не нужно. толщина линии - сверхтонкий абрис. размер 319*200 мм.
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