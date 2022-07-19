Требуется создать 5 отдельных иллюстраций животных: корова, собака, лошадь, кошка и овца в мультяшном стиле. Каждое животное должно быть изображено в обычной стоячей позе на простом фоне с травой и небом. Форматы файлов: png, jpg и исходники. Примерный вид животных можно увидеть в приложенном файле.