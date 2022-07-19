Отрисовать картинку в Корелдро

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Закрыт9 заявок497 просмотров

нужно отрисовать в векторе контуры штатов и страны, надписи и остальное не нужно. толщина линии - сверхтонкий абрис. размер 319*200 мм.

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#1
Иллюстрации и Рисунки
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