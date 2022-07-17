Требуется создать три обложки для книг в mockup формате по стандартам. Размеры обложек: 21x14,85 см, толщина корешка – 2,2 см. Обложки для книг Глена Кука, Астрид Линдгрен и Стивена Кинга. Можно выполнить не супер профессионально, работа для начинающего дизайнера. Срок выполнения срочный, допускается создание 1-2 обложек.
Нарисовать макет рисунка для наклейки на машину
Нужно нарисовать макет рисунка, который будет распечатан на виниловой пленке и наклеен на машину.
Есть рисунок головы медведя - из него нужно сделать целого бегущего медведя, который будет помещён на боковую часть автомобиля.
Вот ссылка на задание и прикрепленный файл
Заявки фрилансеров
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