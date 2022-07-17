Нарисовать макет рисунка для наклейки на машину

Нужно нарисовать макет рисунка, который будет распечатан на виниловой пленке и наклеен на машину.

Есть рисунок головы медведя - из него нужно сделать целого бегущего медведя, который будет помещён на боковую часть автомобиля.

Вот ссылка на задание и прикрепленный файл

https://shrlink.top/QFfhAmQvmVdeX