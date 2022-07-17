Нарисовать макет рисунка для наклейки на машину

$173
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт22 заявки597 просмотров

Нужно нарисовать макет рисунка, который будет распечатан на виниловой пленке и наклеен на машину.

Есть рисунок головы медведя - из него нужно сделать целого бегущего медведя, который будет помещён на боковую часть автомобиля.

Вот ссылка на задание и прикрепленный файл

https://shrlink.top/QFfhAmQvmVdeX

3 года назад
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Иллюстрации и Рисунки
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