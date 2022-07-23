Креативы для Amazon Posts

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок705 просмотров

Нужно 200 креативов для amazon post из нашего фото стока.

Forbidden:

- Collages and crowded images

- Images with embedded text

Requirements for images:

Every image should be differ from other

Animation is not permitted.

Color Format: RGB.

Display Aspect Ratio: 1x1, 16x9, 4x3.

File Format: JPG or PNG.

Maximum File size: 100MB.

Resolution: 640x640 pixels or larger.

3 года назад
_alina_drobot
Алина 
32 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$75
5 дней
Escrow
Всё супер! Чётко, качественно, всегда на связи. Быстро выполнял все правки и пожелания. Рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

Артем
 
26 лет
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Был
месяц назад
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3 года назад
Дарья
 
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год назад
54 отзыва
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Дарья
 
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3 года назад
roman_loginov
Роман 
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3 года в сервисе
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2 месяца назад
3 года назад
Вероника
 
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Светлана
 
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