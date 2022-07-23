Ищется графический дизайнер для создания макета 2D игрового креатива. Задача включает сборку всех необходимых элементов для последующей анимации. Важно наличие опыта в работе с иллюстрациями и рисунками.
Креативы для Amazon Posts
Нужно 200 креативов для amazon post из нашего фото стока.
Forbidden:
- Collages and crowded images
- Images with embedded text
Requirements for images:
Every image should be differ from other
Animation is not permitted.
Color Format: RGB.
Display Aspect Ratio: 1x1, 16x9, 4x3.
File Format: JPG or PNG.
Maximum File size: 100MB.
Resolution: 640x640 pixels or larger.
Выбранный исполнитель
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