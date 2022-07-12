Требуется разработка списка гостей на свадьбу для печати в формате A3. Необходимо создать оригинальный дизайн с иллюстрациями и рисунками, соответствующими тематике мероприятия. Работа должна быть готова к распечатке.
Создать картинки для сайта
На сайте уже имеются картинки в определенном стиле. Прикрепляю.
Нужно сделать на другие виды ремонта 8 штук
1) Сохранение данных
2) Ремонт программного обеспечения
3) Чистка телефона
4) Замена кропок громкости
5) Замена стекла камеры
6) Замена микрофона
7) Замена usb коннектора
8) Замена корпуса
Главное чтобы из рисунка было понятно что будут чинить. Ну и стиль чтобы совпадал. Идея подобна иконкам на сайтах. Например для сохраниния может быть дискета в телефоне:
https://www.google.com/search?q=save+data+icon&tbm=isch&ved=2ahUKEwigi7_1_fP4AhUJuqQKHZOBDGMQ2-cCegQIABAA&oq=save+data+icon&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgYIABAeEAU6BAgjECc6BAgAEB46BAgAEBg6CAgAEAoQARATOgcIIxDqAhAnOgQIABBDULYPWOFLYJhOaARwAHgAgAF9iAHzCZIBBDE4LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=4r3NYqCSOIn0kgWTg7KYBg&bih=969&biw=1920#imgrc=K6Iwg7WexaNqHM
Качество картинок особого значения не имеет. Они достаточно небольшие.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки35 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо отрисовать макет изображения для печати на футболке по предоставленному примеру. Изображение и текст должны быть белого цвета. Формат макета: векторная графика или растровое изображение с разрешением 300 dpi.Завершен3 года назад
Необходимо создать бюст леприкона с множеством эмоций и вариативностью аксессуаров. Требуется более десяти видов шляп, очков, трубок, вариантов ушей, носа, зубов, глаз, бороды и рук. Исполнитель должен иметь опыт работы со студиями разработки игр для успешного выполнения заказа.Закрыт3 года назад
Необходимо переносить изображения, картины и фотографии в векторный формат для последующей печати. Задача требует одновременной работы нескольких специалистов из-за большого объема рисунков.Иллюстрации и Рисунки25 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Требуется преобразовать 6 графиков с предоставленных фотографий в электронный вариант. Каждый график должен быть нарисован на компьютере, без привязки к методу или программе. Для каждого графика предоставлены примеры, которые помогут в выполнении задачи.Завершен3 года назад
Требуется нарисовать удостоверение, подтверждающее должность. Важно сохранить файл в формате, позволяющем дальнейшее редактирование и печать, чтобы учесть возможные кадровые изменения.Завершен3 года назад
Требуется создать простой и привлекательный фан-арт кроссовка с надписью 'RUN!'. Обратите внимание на стиль и оригинальность, предоставив пример для вдохновения.Иллюстрации и Рисунки30 заявокЗакрыт3 года назад
- $40
Приєднайтеся до розробки благодійної гри, мета якої - зібрати кошти на допомогу ЗСУ. Потрібні ілюстрації та анімації для 2D ігор. Відбір триває тиждень. Ваша робота може зробити вас більш відомим!Закрыт3 года назад
Необходимо дорисовать открытую крышку папки по аналогии с предоставленным эскизом. Также требуется добавить ручку под крышкой. Исходные материалы включают фото рабочей модели и эскиз. Работы должны быть выполнены в соответствии с образцом.Завершен3 года назад
Требуются 3-4 арта для презентации игры, действие которой происходит в сеттинге дизельпанк постапокалипсиса. Необходимо изобразить бронепоезд в различных ракурсах: профиль, анфас, боевые действия и гонка на выживание. Эскизы следует отправлять как можно раньше для корректировки.Закрыт3 года назад