На сайте уже имеются картинки в определенном стиле. Прикрепляю.

Нужно сделать на другие виды ремонта 8 штук

1) Сохранение данных

2) Ремонт программного обеспечения

3) Чистка телефона

4) Замена кропок громкости

5) Замена стекла камеры

6) Замена микрофона

7) Замена usb коннектора

8) Замена корпуса

Главное чтобы из рисунка было понятно что будут чинить. Ну и стиль чтобы совпадал. Идея подобна иконкам на сайтах. Например для сохраниния может быть дискета в телефоне:

https://www.google.com/search?q=save+data+icon&tbm=isch&ved=2ahUKEwigi7_1_fP4AhUJuqQKHZOBDGMQ2-cCegQIABAA&oq=save+data+icon&gs_lcp=CgNpbWcQAzIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgYIABAeEAU6BAgjECc6BAgAEB46BAgAEBg6CAgAEAoQARATOgcIIxDqAhAnOgQIABBDULYPWOFLYJhOaARwAHgAgAF9iAHzCZIBBDE4LjGYAQCgAQGqAQtnd3Mtd2l6LWltZ7ABCsABAQ&sclient=img&ei=4r3NYqCSOIn0kgWTg7KYBg&bih=969&biw=1920#imgrc=K6Iwg7WexaNqHM

Качество картинок особого значения не имеет. Они достаточно небольшие.