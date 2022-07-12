Отрисовать макет изображения для его печати на футболке по примеру

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Завершен4 заявки242 просмотра

Нужно отрисовать изображение, чтобы качественно перенести на ткань футболки

Параметры:

- Изображение и текст белого цвета

- Макет в векторной графике

- Если это растровая картинка, то разрешение должно быть 300 dpi

3 года назад
guest_16576170539406
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Выбранный исполнитель

A-Bebikhov-15
Анатолий 
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