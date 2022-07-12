Необходимо создать бюст леприкона с множеством эмоций и вариативностью аксессуаров. Требуется более десяти видов шляп, очков, трубок, вариантов ушей, носа, зубов, глаз, бороды и рук. Исполнитель должен иметь опыт работы со студиями разработки игр для успешного выполнения заказа.
Отрисовать макет изображения для его печати на футболке по примеру
Нужно отрисовать изображение, чтобы качественно перенести на ткань футболки
Параметры:
- Изображение и текст белого цвета
- Макет в векторной графике
- Если это растровая картинка, то разрешение должно быть 300 dpi
Выбранный исполнитель
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