Дорисовать элемент на базе готового эскиза

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Завершен2 заявки595 просмотров

Дорисовать открытую крышку в папке (открытая версия по аналогии с THESOGREAT):

https://fex.net/ru/s/pv1xtva

Фото рабочей модели (там не хватает еще ручки под крышкой) прилагается:

https://fex.net/ru/s/1lpada6

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3 года назад
juliaandersen
Саша Кравец 
45 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

Sun_Mary
21 год
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
3 года назад
$5
2 дня
Escrow
Даниал - прекрасный специалист. Мне кажется, для него нет ничего невозможного. Так вышло, что мере выполнения работы у меня как у заказчика возникли еще идеи по доработке тех или иных элементов а также дополнение их новыми эскизами из-за чего пришлось даже увеличить сроки и цену заказа - Даниал справился с ними на отлично!
Александр - отличный заказчик, подробное описание с четко поставленной задачей . Своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

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Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
158 отзывов
3 года назад
Sun_Mary
21 год
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
3 года назад