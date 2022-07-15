Даниал - прекрасный специалист. Мне кажется, для него нет ничего невозможного. Так вышло, что мере выполнения работы у меня как у заказчика возникли еще идеи по доработке тех или иных элементов а также дополнение их новыми эскизами из-за чего пришлось даже увеличить сроки и цену заказа - Даниал справился с ними на отлично!