Нарисовать раскраски для мобильного приложения

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт28 заявок664 просмотра

Задача: Нужно нарисовать 70-80 раскрасок для мобильного приложения.Формат: SVGНадо выполнить тестовое задание(вся подробная информация в тз для заинтересованных)Примеры в прикрепленных файлахВ отклике предоставить ссылку на ваши похожие работы на  behance\dribbble

3 года назад
BohdanTysch
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