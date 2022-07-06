Нарисовать раскраски для мобильного приложения

Задача: Нужно нарисовать 70-80 раскрасок для мобильного приложения.Формат: SVGНадо выполнить тестовое задание(вся подробная информация в тз для заинтересованных)Примеры в прикрепленных файлахВ отклике предоставить ссылку на ваши похожие работы на behance\dribbble