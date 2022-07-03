Требуется нарисовать дерево из слов, где листья и ветки формируются из текста. Дерево должно быть динамическим, расти и заполнять пространство. Необходимо избежать пересечений веток и предоставить файл в формате SVG с путями. Пример вдохновения доступен, но нужно создать уникальный дизайн.