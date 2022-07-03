Необходимо разработать 12 уникальных иллюстраций для постов в Instagram. Ожидаются креативные и оригинальные работы, соответствующие стилю аккаунта. Укажите сроки выполнения.
Отрисовать 2д героев для мобильного приложения
Отрисовать героев для мобильного приложения в разных позах
всего три героя
нарисовать каждого в разных позах
примерно 10 - 12 картинок получается
присылайте портфолио и готовность выполнить тестовое, референсы скину
примерный стиль прикрепил
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки35 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется дорисовать руку и туловище в картине, сохраняя стиль оригинала. Необходимо сделать ширину элемента как можно меньше. Прилагаются исходник и пример результата.Иллюстрации и Рисунки30 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать аниме-арт для бортовой плоскости автомобиля. Ожидается минимальное количество цветов, можно использовать готовый арт. Исключить популярные аниме. Подойдет любой стиль, который можно адаптировать к площади.Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется создать три баннера для Facebook: обложка, аватарка и рекламный. Пример будет предоставлен. Ожидается работа на 10-20 минут. Оплата 150 грн.Иллюстрации и Рисунки15 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо отрисовать картинку в векторном формате, основываясь на приложенном файле. Ожидается качественная работа с учетом всех деталей оригинала.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется нарисовать дерево из слов, где листья и ветки формируются из текста. Дерево должно быть динамическим, расти и заполнять пространство. Необходимо избежать пересечений веток и предоставить файл в формате SVG с путями. Пример вдохновения доступен, но нужно создать уникальный дизайн.Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать векторный рисунок для автомобиля в стилистике muerto. Необходимо объединить существующие элементы или создать новый рисунок для задней двери и крыла. Ожидается качественная работа, соответствующая заданной стилистике.Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется отрисовать изображение в векторном формате по предоставленному фото. Размер готового изображения должен составлять 28х24 см. Более крупные изображения фрагментов и надписей будут отправлены исполнителю для точности работы.Иллюстрации и Рисунки26 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется перерисовать рисунок Fig 2(a) для научной статьи, улучшив его качество. Линии должны быть четкими, цвета символов и обозначений - черный, синий, красный, бордовый или коричневый. Срок выполнения 1-2 дня. Дополнительно предоставляется файл 'А4' для понимания размещения рисунка.Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт3 года назад